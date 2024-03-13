В Раде хотят отменить криминальную ответственность за изготовление и владение оружием

Законопроектом предусмотрена декриминализация производства и мирного владения оружием с целью самозащиты путем исключения статей 263 и 263-1 из Криминального кодекса Украины.

Сейчас статья 263 предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет за ношение, хранение, приобретение, передачу или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения.

Статья 263-1 предусматривает лишение свободы сроком от трех до семи лет за незаконное изготовление оружия.

"Целью законопроекта является восстановление конституционного правопорядка в Украине в условиях военного положения... Также целью законопроекта является стимулирование оружейного предпринимательства и налаживание украинского производства оружия и вооружений", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Обоснование проекта

Как отмечают авторы проекта, производство оружия всегда считалось двигателем человеческого прогресса, а владение оружием в большинстве случаев преследует законную цель - самозащиту, охоту, спорт, коллекционирование и т.д.

В случае со статьями 263 и 263-1 Криминального кодекса Украины даже формального правонарушения не происходит, поскольку производство военного оружия в Украине с 2015 года вообще не лицензируется, поэтому нет и формального нарушения. Кроме того, после утраты закона Украины "О собственности" в 2007 году исчезли законные ограничения на владение другим оружием для законных целей, поскольку автоматически начали действовать нормы Гражданского кодекса Украины.

"Стоит отметить, что ограничения и запреты на ношение или владение оружием устанавливаются не Криминальным кодексом Украины, а соответствующими законами, в частности "О правовом режиме военного положения", согласно которому военные администрации в соответствии с потребностями могут устанавливать определенные ограничения", - говорится в документе .