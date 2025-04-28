UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

У Раді хочуть підвищити виплати депутатам на оренду житла: нова сума компенсації

Фото: Оренда житла для нардепів (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №13216. Він передбачає збільшення суми компенсації народним депутатам за оренду житла у Києві.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на проєкт постанови №13216.

Що пропонують

Голова комітету з питань регламенту Сергій Кальченко ("Слуга народу") ініціював зміни до кошторису парламенту. Згідно з документом, щомісячну компенсацію пропонується підвищити з нинішніх 18-20 тисяч гривень до 27 тисяч гривень.

Наразі компенсація нараховується з розрахунку 650 гривень за добу, залежно від кількості календарних днів у місяці.

Чому і кому хочуть збільшити суму

У пояснювальній записці зазначено, що за період з 2018 до 2024 року індекс споживчих цін суттєво зріс, тому потреба в коригуванні компенсацій є обґрунтованою.

Відповідно до закону "Про статус народного депутата", право на отримання коштів на оренду житла мають депутати, які не забезпечені житлом у Києві та зареєстровані на відстані понад 30 кілометрів від меж столиці.

Раніше РБК-Україна розповідало, хто з українських військовослужбовців має право на компенсацію за оренду чи придбання житла. Згідно з чинним законодавством, усі військовослужбовці, незалежно від форми служби (контрактники, мобілізовані, строковики), мають право на забезпечення житлом або отримання грошової компенсації за його оренду.

Ми також писали, що ​Кабмін затвердив порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям за оренду житла. Це рішення стосується військових, чиє житло було знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій, а також тих, чиї домівки розташовані на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій. Крім того, компенсацію можуть отримати військові, які проходять реабілітацію далеко від місця проживання.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитлоОренда нерухомості