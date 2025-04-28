У Раді хочуть підвищити виплати депутатам на оренду житла: нова сума компенсації

У Верховній Раді зареєстровано проєкт постанови №13216. Він передбачає збільшення суми компенсації народним депутатам за оренду житла у Києві.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на проєкт постанови №13216.
Голова комітету з питань регламенту Сергій Кальченко ("Слуга народу") ініціював зміни до кошторису парламенту. Згідно з документом, щомісячну компенсацію пропонується підвищити з нинішніх 18-20 тисяч гривень до 27 тисяч гривень.
Наразі компенсація нараховується з розрахунку 650 гривень за добу, залежно від кількості календарних днів у місяці.
У пояснювальній записці зазначено, що за період з 2018 до 2024 року індекс споживчих цін суттєво зріс, тому потреба в коригуванні компенсацій є обґрунтованою.
Відповідно до закону "Про статус народного депутата", право на отримання коштів на оренду житла мають депутати, які не забезпечені житлом у Києві та зареєстровані на відстані понад 30 кілометрів від меж столиці.
Раніше РБК-Україна розповідало, хто з українських військовослужбовців має право на компенсацію за оренду чи придбання житла. Згідно з чинним законодавством, усі військовослужбовці, незалежно від форми служби (контрактники, мобілізовані, строковики), мають право на забезпечення житлом або отримання грошової компенсації за його оренду.
Ми також писали, що Кабмін затвердив порядок виплати грошової компенсації військовослужбовцям за оренду житла. Це рішення стосується військових, чиє житло було знищено або пошкоджено внаслідок бойових дій, а також тих, чиї домівки розташовані на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій. Крім того, компенсацію можуть отримати військові, які проходять реабілітацію далеко від місця проживання.
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