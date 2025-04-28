У Раді хочуть підвищити виплати депутатам на оренду житла: нова сума компенсації

Що пропонують

Голова комітету з питань регламенту Сергій Кальченко ("Слуга народу") ініціював зміни до кошторису парламенту. Згідно з документом, щомісячну компенсацію пропонується підвищити з нинішніх 18-20 тисяч гривень до 27 тисяч гривень.

Наразі компенсація нараховується з розрахунку 650 гривень за добу, залежно від кількості календарних днів у місяці.

Чому і кому хочуть збільшити суму

У пояснювальній записці зазначено, що за період з 2018 до 2024 року індекс споживчих цін суттєво зріс, тому потреба в коригуванні компенсацій є обґрунтованою.

Відповідно до закону "Про статус народного депутата", право на отримання коштів на оренду житла мають депутати, які не забезпечені житлом у Києві та зареєстровані на відстані понад 30 кілометрів від меж столиці.