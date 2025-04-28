В Раде хотят повысить выплаты депутатам на аренду жилья: новая сумма компенсации

Что предлагают

Глава комитета по вопросам регламента Сергей Кальченко ("Слуга народа") инициировал изменения в смету парламента. Согласно документу, ежемесячную компенсацию предлагается повысить с нынешних 18-20 тысяч гривен до 27 тысяч гривен.

Сейчас компенсация начисляется из расчета 650 гривен в сутки, в зависимости от количества календарных дней в месяце.

Почему и кому хотят увеличить сумму

В пояснительной записке указано, что за период с 2018 до 2024 года индекс потребительских цен существенно вырос, поэтому потребность в корректировке компенсаций является обоснованной.

Согласно закону "О статусе народного депутата", право на получение средств на аренду жилья имеют депутаты, которые не обеспечены жильем в Киеве и зарегистрированы на расстоянии более 30 километров от границ столицы.