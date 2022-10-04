ua ru
Ср, 05 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Раді готують звернення щодо створення спецтрибуналу для Росії

Новость на русском →
Київ, Вівторок 04 жовтня 2022 23:36
У Раді готують звернення щодо створення спецтрибуналу для Росії Фото: Верховна рада (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

У Верховній раді підготували законопроєкт звернення про створення спецтрибуналу щодо воєнних злочинів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на проєкт закону, опублікований на сайті парламенту.

Законопроєкт, зареєстрований під номером 8094, містить заклик до ООН, парламентів та урядів її членів, Європейського союзу, Ради Європи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочинів агресії проти України.

"Створення спецтрибуналу необхідне, оскільки поки що немає досконалого механізму, який міг би судити найвище політичне та військове керівництво Росії за скоєння злочинів агресії проти України. Створення спеціального трибуналу закриває цю прогалину", - йдеться в пояснювальній записці.

Нагадаємо, країни-члени Європарламенту підтримали резолюцію щодо створення трибуналу для воєнних злочинів Росії проти України.

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що існують проблеми щодо створення трибуналу для Росії через вторгнення в Україну і у питанні Міжнародного кримінального суду, і у питанні створення спецтрибуналу.

До цього міністр юстиції Денис Малюська розповів, що форматів із залучення Росії за скоєні злочини проти українців багато. Це можуть бути як національні суди, так і відомий Міжнародний кримінальний суд у Гаазі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Верховна рада
NEWS
Росіяни біжать зі сходу та півдня. Як розвивається наступ ЗСУ
Росіяни біжать зі сходу та півдня. Як розвивається наступ ЗСУ
DAILY
"Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Дивує, як просто росіяни кидають своїх". Розповідь бійця ССО про звільнення Херсонщини