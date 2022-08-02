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Ради экономии. Города Австрии отказываются от подсветки мостов и достопримечательностей

Фото: Австрия разрабатывает непопулярные методы экономии энергии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В городах Верхней и Нижней Австрии ради энергосбережения начали выключать подсветку достопримечательностей – памятников архитектуры, статуй и пр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vienna.At.

В частности, власти Линца и Винер-Нойштадта решили выключать после 23:00 освещение на памятниках и мостах.

Мэрия Вены также рассматривает несколько сценариев экономии энергии. В столице Австрии экономить также намерены на общественных объектах, которые необязательно должны подсвечиваться.

Подсчитано, что на них можно сэкономить до 10% энергии, еще на 15% снизить потребление энергоресурсов можно путем снижения температуры в муниципальных зданиях. Ожидается, что подробности энергосберегающих мер в Вене будут объявлены на следующей неделе.

Напомним, что предпринимателей во Франции обяжут держать двери магазинов закрытыми при работающей климатической системе, а также ограничат время работы неоновой рекламы.

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