Ради экономии. Города Австрии отказываются от подсветки мостов и достопримечательностей

В городах Верхней и Нижней Австрии ради энергосбережения начали выключать подсветку достопримечательностей – памятников архитектуры, статуй и пр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vienna.At .

В частности, власти Линца и Винер-Нойштадта решили выключать после 23:00 освещение на памятниках и мостах.

Мэрия Вены также рассматривает несколько сценариев экономии энергии. В столице Австрии экономить также намерены на общественных объектах, которые необязательно должны подсвечиваться.

Подсчитано, что на них можно сэкономить до 10% энергии, еще на 15% снизить потребление энергоресурсов можно путем снижения температуры в муниципальных зданиях. Ожидается, что подробности энергосберегающих мер в Вене будут объявлены на следующей неделе.