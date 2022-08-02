Заради економії. Міста Австрії відмовляються від підсвічування мостів і пам'яток

У містах верхньої і Нижньої Австрії заради енергозбереження почали вимикати підсвічування пам'яток – пам'яток архітектури, статуй та ін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Vienna.At .

Зокрема, влада Лінца і Вінер-Нойштадта вирішила вимикати після 23:00 освітлення на пам'ятниках і мостах.

Мерія Відня також розглядає кілька сценаріїв економії енергії. У столиці Австрії економити також мають намір на громадських об'єктах, які необов'язково повинні підсвічуватися.

Підраховано, що на них можна заощадити до 10% енергії, ще на 15% знизити споживання енергоресурсів можна шляхом зниження температури в муніципальних будівлях. Очікується, що подробиці енергоощадних заходів у Відні будуть оголошені наступного тижня.