ua ru
Пн, 25 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

За открытые двери – штраф: Франция введет непопулярные меры ради экономии энергии

Новина українською →
Париж, Понедельник 25 июля 2022 06:40
За открытые двери – штраф: Франция введет непопулярные меры ради экономии энергии Фото: Франция намерена ввести непопулярные меры для экономии энергии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Правительство Франции намерено принять ряд непопулярных мер ради повышения энергоэффективности малого бизнеса. Предпринимателей обяжут держать двери магазинов закрытыми при работающей климатической системе, а также ограничат время работы неоновой рекламы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Министр экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что новые правила, уже введенные в некоторых регионах, в ближайшее время станут обязательными по всей стране.

Согласно новому декрету правительства, световая реклама должна быть выключена с часу ночи до шести утра вне зависимости от размера города. За нарушение правил о неоновых вывесках и "открытых дверях" предусмотрен штраф до 750 евро.

Ранее мы писали, что Франция инвестирует 85 млн евро в постройку 18 орудий Caesar взамен переданных Украине. За 2022 год парк САУ Caesar сократился почти на четверть.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Франция Париж
NEWS
Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times
Джонсон надеется в будущем вернуться в кресло премьера Британии, - The Times
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине