За открытые двери – штраф: Франция введет непопулярные меры ради экономии энергии
Правительство Франции намерено принять ряд непопулярных мер ради повышения энергоэффективности малого бизнеса. Предпринимателей обяжут держать двери магазинов закрытыми при работающей климатической системе, а также ограничат время работы неоновой рекламы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.
Министр экологических преобразований Франции Аньес Панье-Рюнаше заявила, что новые правила, уже введенные в некоторых регионах, в ближайшее время станут обязательными по всей стране.
Согласно новому декрету правительства, световая реклама должна быть выключена с часу ночи до шести утра вне зависимости от размера города. За нарушение правил о неоновых вывесках и "открытых дверях" предусмотрен штраф до 750 евро.
Ранее мы писали, что Франция инвестирует 85 млн евро в постройку 18 орудий Caesar взамен переданных Украине. За 2022 год парк САУ Caesar сократился почти на четверть.
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