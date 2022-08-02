ua ru
Вт, 02 августа News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ради экономии. Города Австрии отказываются от подсветки мостов и достопримечательностей

Новина українською →
Вена, Вторник 02 августа 2022 07:54
Ради экономии. Города Австрии отказываются от подсветки мостов и достопримечательностей Фото: Австрия разрабатывает непопулярные методы экономии энергии (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В городах Верхней и Нижней Австрии ради энергосбережения начали выключать подсветку достопримечательностей – памятников архитектуры, статуй и пр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Vienna.At.

В частности, власти Линца и Винер-Нойштадта решили выключать после 23:00 освещение на памятниках и мостах.

Мэрия Вены также рассматривает несколько сценариев экономии энергии. В столице Австрии экономить также намерены на общественных объектах, которые необязательно должны подсвечиваться.

Подсчитано, что на них можно сэкономить до 10% энергии, еще на 15% снизить потребление энергоресурсов можно путем снижения температуры в муниципальных зданиях. Ожидается, что подробности энергосберегающих мер в Вене будут объявлены на следующей неделе.

Напомним, что предпринимателей во Франции обяжут держать двери магазинов закрытыми при работающей климатической системе, а также ограничат время работы неоновой рекламы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Австрия Вена
NEWS
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
Официально. Немецкие РСЗО Mars II прибыли в Украину
DAILY
Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чего Украина хочет и реально может добиться на фронте до зимы