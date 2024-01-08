У Раді у двох комітетів виникли питання до законопроекту про мобілізацію

Що вирішив Комітет ВР з соціальної політики?

За даними Гончаренко, Комітет ВР з соцполітики вирішив рекомендувати Комітету з національної безпеки і оборони доопрацювати законопроект. Зокрема варто врахувати альтернативні законопроекти.

Також Комітет ВР з соціальної політики радить розробити окремий законопроект про звільнення строковиків.

Що вирішив антикорупційний комітет?

Водночас антикорупційний комітет вирішив, що законопроект Кабміну про мобілізацію містить корупційні ризики.

Новий законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів ввечері 25 грудня вніс до Верховної ради законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Однак даний законопроект викликав резонанс в суспільстві та політикумі. Зокрема опозиція погрожувала не підтримати його в парламенті. Навіть в першому читанні. Тим часом омбудсмен Дмитро Лубінець заявляв про те, що законопроект містить ініціативи, що суперечать Конституції.

Між тим перший заступник голови ВР Олександр Корнієнко висловив думку, що, найімовірніше, у Раді ухвалять компромісну версію законопроекту про мобілізацію.

Цього тижня профільний парламентський комітет зібрався на засідання разом з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним та міністром оборони Рустемом Умєровим, щоб обговорити можливі зміни в запропонованому урядом законопроекті.

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