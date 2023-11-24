У Раді чекають від Генштабу "план війни", але його немає, - Арахамія

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив голова фракції "Слуга Народу" у Верховній раді України Давид Арахамія в ефірі передачі "Мосейчук+".

Питання мобілізації

За його словами, комітет Верховної ради з питань нацбезпеки очікує від Генштабу так званого "плану війни", щоб чітко розуміти, скільки ще ресурсів необхідно буде. Він також зауважив, що у комітету є питання до військового командування, які рано чи пізно будуть обговорюватись.

"Ще одне питання, яке дуже гаряче - скільки ще людей мобілізують. Є мобресурс, він відомий. Але якщо робити ротацію, то треба мобілізувати ще половину людей в Україні, а якщо ні - то тоді вони (вже мобілізовані - ред.) потерпають. Що з цим робити, і хоча б короткий план на рік дайте, бачення дайте. Кажемо військовому керівництву. Але бачення немає - живемо як жили. А нас це не влаштовує, бо нам треба готуватись. Що у наступному році в ЄС, у США це буде викликати перебої з фінансуванням, або їх втрату і нам треба розраховувати на свої ресурси", - сказав Арахамія.

Він вважає, що Генштаб, або інша військова інституція, має скласти план війни на наступний рік. В ньому треба вказати орієнтовну інформацію про те, як планують проводити бойові дії.

"Треба план "я хочу наступний рік воювати так, мені стільки людей треба, а стільки відпустити, а ще мені треба стільки грошей", але цього ніхто не має в країні", - підкреслив він.

Перемовини з РФ

Глава фракції впевнений, що наразі все керівництво налаштоване на те, щоб продовжувати воювати.

"Зараз я думаю, що все керівництво в Україні думає про те, щоб воювати. Чому? Тому, що ми не можемо зараз сісти за стіл перемовин. У нас позиція перемовна дуже погана. За що ми зараз будемо сідати? Я взагалі вважаю, що як не закінчилась би війна, окрім повної перемоги, має проходити через референдум", - каже чиновник.

На його думку, якщо будуть якісь домовленості з РФ, які змусять підписувати український парламент, то це призведе до того, що парламент між собою пересвариться.

"Такі речі треба робити лише через референдум. Коли народ скаже, що "треба робити ось так" то я свою думку засуну якомога далі, а якщо скажуть "депутати вирішуйте", то це не має бути їх рішення - це питання кожного громадянина окремо", - підкреслив Арахамія.

Переговори України та РФ

Україна та Росія проводили кілька раундів переговорів на початку повномасштабного вторгнення. Але поки що вони "на паузі". Президент Володимир Зеленський та інші представники влади зазначали, що Україна не повернеться за стіл переговорів, доки Москва не виведе свої війська.

Американський телеканал NBC News із посиланням на американських та європейських чиновників заявив, що США та ЄС почали не публічно обговорювати з Україною питання про можливі мирні переговори з Росією. Ймовірно, вони передбачають деякі поступки з боку України.

При цьому президент Володимир Зеленський спростував, що США та ЄС тиснуть на Україну щодо мирних переговорів із Росією.

Детально про те, чому Україна далека від мирних перемовин з РФ - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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