В Раде ждут от Генштаба "план войны", но его нет, - Арахамия

Генеральный штаб должен подготовить для народных депутатов ориентировочный план ведения войны, а все вопросы по переговорам с РФ должны решаться на референдуме.

Вопросы мобилизации

По его словам, комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности ожидает от Генштаба так называемого "плана войны", чтобы четко понимать, сколько еще ресурсов необходимо будет. Он также отметил, что у комитета есть вопросы к военному командованию, которые рано или поздно будут обсуждаться.

"Еще один вопрос, который очень горячий – сколько еще людей мобилизуют. Есть мобресурс, он известен. Но если делать ротацию, то нужно мобилизовать еще половину людей в Украине, а если нет – тогда они (уже мобилизованные – ред.) страдают. Что с этим делать, и хотя бы короткий план на год дайте, видение дайте. Говорим военному руководству. Но видения нет - живем как жили. А нас это не устраивает, потому что нам нужно готовиться. Что в следующем году в ЕС, в США это будет вызвать перебои с финансированием или их потерю и нам нужно рассчитывать на свои ресурсы", - сказал Арахамия.

Он считает, что Генштаб, или другой военный институт, должен составить план войны на следующий год. В нем следует указать ориентировочную информацию о том, как планируют проводить боевые действия.

"Надо план "я хочу следующий год воевать так, мне столько людей нужно, а столько отпустить, а еще мне нужно столько денег", но этого никто не имеет в стране", - подчеркнул он.

Переговоры с РФ

Глава фракции уверен, что все руководство настроено на то, чтобы продолжать воевать.

"Сейчас я думаю, что все руководство в Украине думает о том, чтобы воевать. Почему? Потому что мы не можем сейчас сесть за стол переговоров. У нас позиция переговорная очень плохая. За что мы сейчас будем садиться? Я вообще считаю, что как бы ни закончилась война, кроме полной победы, должна проходить через референдум", - говорит чиновник.

По его мнению, если будут какие-то договоренности с РФ, которые заставят подписывать украинский парламент, это приведет к тому, что парламент между собой перессорится.

"Такие вещи надо делать только через референдум. Когда народ скажет, что "надо делать вот так" то я свое мнение засуну как можно дальше, а если скажут "депутаты решайте", то это не должно быть их решения – это вопрос каждого гражданина в отдельности", – подчеркнул Арахамия.

Переговоры Украины и РФ

Украина и Россия проводили несколько раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения. Но пока они "на паузе". Президент Владимир Зеленский и другие власти отмечали, что Украина не вернется за стол переговоров, пока Москва не выведет свои войска.

Американский телеканал NBC News со ссылкой на американских и европейских чиновников заявил, что США и ЕС начали не публично обсуждать с Украиной вопрос о возможных мирных переговорах с Россией. Вероятно, они предполагают некоторые уступки со стороны Украины.

При этом президент Владимир Зеленский опроверг, что США и ЕС давят на Украину в вопросе мирных переговоры с Россией.

Подробно о том, почему Украина далека от мирных переговоров с РФ - читайте в материале РБК-Украина.

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