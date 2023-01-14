У Раді безпеки ООН заявили, що Іран і КНДР не відмовилися від постачання Росії зброї

Представниця США наголосила, що люди в Україні сьогодні страждають і гинуть через те, що Іран підтримує Росію.

"Ми вважаємо, що Іран зараз розглядає можливість продажу сотень балістичних ракет Росії", - сказала посол.

Вона закликала Тегеран змінити курс і не робити цих кроків.

Крім того, за словами Томас-Грінфілд, Північна Корея публічно заявляє, що не надає підтримки Росії. Однак ця країна надавала зброю ПВК "Вагнер", що є прямим порушенням іншої резолюції Ради безпеки ООН.

"Ми стурбовані тим, що КНДР планує відправити більше військового озброєння ПВК", - додала представниця США.

Вона підкреслила, що Сполучені Штати засуджують дії КНДР і закликають Пхеньян відмовитися від цих постачань і дотримуватись резолюції РБ ООН. Посол також звернулася із закликом до членів Ради безпеки підтримати США з цього питання.

Заступник генерального секретаря ООН з політичних питань Розмарі Дікарло переконана, що Росія не виявляє жодних ознак припинення бойових дій в Україні.

"Війна в Україні наближається до своєї річниці, а кінця боїв і страждань не видно. Увесь час свят збройні сили РФ продовжують завдавати ударів по ключових українських містах", - сказала Дікарло.

Своєю чергою, постпред Китаю при ООН Чжан Цзюнь вважає, що війна проти України є результатом тривалого дисбалансу у сфері безпеки в Європі.

"Нинішня ситуація в Україні є наслідком акумуляції та тривалої еволюції глибинного дисбалансу у сфері безпеки в Європі", - сказав дипломат.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш згадав у Раді безпеки ООН про глобальні проблеми, які створила російська війна в Україні, та беззаконня, яке вона провокує.

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