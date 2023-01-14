В Совбезе ООН заявили, что Иран и КНДР не отказались от поставок России оружия

Представительница США подчеркнула, что люди в Украине сегодня страдают и гибнут из-за того, что Иран поддерживает Россию.

"Мы считаем, что Иран сейчас рассматривает возможность продажи сотен баллистических ракет России", - сказала посол.

Она призвала Тегеран изменить курс и не делать этих шагов.

Кроме того, по словам Томас-Гринфилд, Северная Корея публично заявляет, что не оказывает поддержки России. Однако эта страна предоставляла оружие ЧВК "Вагнер", что является прямым нарушением другой резолюции Совбеза ООН.

"Мы озабочены тем, что КНДР планирует отправить больше военного вооружения ЧВК", - добавила представительница США.

Она подчеркнула, что Соединенные Штаты осуждают действия КНДР и призывают Пхеньян отказаться от этих поставок и соблюдать резолюции СБ ООН. Посол также обратилась с призывом к членам Совета безопасности поддержать США по этому вопросу.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло убеждена, что Россия не проявляет никаких признаков прекращения боевых действий в Украине.

"Война в Украине близится к своей годовщине, а конца боям и страданиям не видно. Все время праздников вооруженные силы РФ продолжают наносить удары по ключевым украинским городам", - сказала Дикарло.

В свою очередь постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь считает, что война против Украины является результатом длительного дисбаланса в сфере безопасности в Европе.

"Нынешняя ситуация на Украине является следствием аккумуляции и длительной эволюции глубинного дисбаланса в сфере безопасности в Европе", - сказал дипломат.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш упомянул в Совбезе ООН о глобальных проблемах, которые создала российская война в Украине, и беззаконие, которое она провоцирует.

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