У Раді анонсували санкції проти позбавлених громадянства екс-чиновників часів Януковича

Сьогодні, 4 лютого, в Раді анонсували санкції проти позбавлених громадянства екс-чиновників часів президента-втікача Віктора Януковича.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову фракції "Слуга Народу" у Верховній раді України Давида Арахамію.

Арахамія підтвердив, що президент України Володимир Зеленський позбавив громадянства України зрадників, які були одними зі стовпів режиму Януковича. Зокрема до цього списку потрапили:

Андрій Клюєв;

Дмитро Табачник;

Олександр Клименко;

Віталій Захарченко;

Олександр Якименко;

інші менш публічні люди з їхньої політичної орбіти.

За його словами, наступним кроком буде накладання на них санкцій, арешт та конфіскація усього їхнього майна, корпоративних прав та інших активів на користь держави.