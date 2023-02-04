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В Раде анонсировали санкции против лишенных гражданства экс-чиновников времен Януковича

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Украина, Суббота 04 февраля 2023 23:08
В Раде анонсировали санкции против лишенных гражданства экс-чиновников времен Януковича Фото: глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 4 февраля, в Раде анонсировали санкции против лишенных гражданства экс-чиновников времен беглого президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамию.

Арахамия подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины предателей, являвшихся одними из столпов режима Януковича. В частности, в этот список попали:

  • Андрей Клюев;
  • Дмитрий Табачник;
  • Александр Клименко;
  • Виталий Захарченко;
  • Александр Якименко;
  • другие менее публичные люди с политической орбиты.

По его словам, следующим шагом станет наложение на них санкций, арест и конфискация всего их имущества, корпоративных прав и других активов в пользу государства.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал очередную "очистку Украины от людей с паспортами России".

Также РБК-Украина уже сообщало, что Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников времен Януковича.

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Владимир Зеленский Янукович Давид Арахамия
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