В Раде анонсировали санкции против лишенных гражданства экс-чиновников времен Януковича

Сегодня, 4 февраля, в Раде анонсировали санкции против лишенных гражданства экс-чиновников времен беглого президента Виктора Януковича.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамию.