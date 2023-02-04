В Раде анонсировали санкции против лишенных гражданства экс-чиновников времен Януковича
Сегодня, 4 февраля, в Раде анонсировали санкции против лишенных гражданства экс-чиновников времен беглого президента Виктора Януковича.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу фракции "Слуга Народа" в Верховной раде Украины Давида Арахамию.
Арахамия подтвердил, что президент Украины Владимир Зеленский лишил гражданства Украины предателей, являвшихся одними из столпов режима Януковича. В частности, в этот список попали:
- Андрей Клюев;
- Дмитрий Табачник;
- Александр Клименко;
- Виталий Захарченко;
- Александр Якименко;
- другие менее публичные люди с политической орбиты.
По его словам, следующим шагом станет наложение на них санкций, арест и конфискация всего их имущества, корпоративных прав и других активов в пользу государства.
Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал очередную "очистку Украины от людей с паспортами России".
Также РБК-Украина уже сообщало, что Зеленский лишил гражданства нескольких бывших министров и чиновников времен Януковича.
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