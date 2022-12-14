У Раді анонсували подальші перебудови в Кабміні

У Кабміні продовжаться перебудови та трансформації. Проте поки невідомо, які саме міністерства будуть об'єднувати.

Він пояснив, що процесом трансформації міністерств курує очільник Мінцифри Михайло Федоров. Таким чином уряд та парламент прагнуть зробити владу більш гнучкою, яка б відповідала вимогам часу.

"Це була велика оцінка міністерств, вони самі себе оцінювали, відповідали на багато питань, як вони бачать своє подальше реформування. Ми дійсно працюємо над тим, щоб, з одного боку, зменшити кількість державних службовців і зекономити бюджет", - сказав Корнієнко.

Він додав, що у майбутньому будуть нові перебудови у Кабміні, але він не уточнив, які саме.

"Ці процеси будуть продовжуватися. Які конкретно міністерства будуть укрупнятися з якими - зараз я не скажу. Ця інформація ще пропрацьовується. Перший пробний варіант уже є. Зараз будемо всі разом досліджувати, як це працює, наскільки це ефективно тощо", - заявив віце-спікер Ради.

Корнієнко також зазначив, що парламент вніс законопроект про зміну систему оплати праці державних службовців. Він пояснив, що зараз 70% оплати держслужбовців - це премії. Якщо законопроект приймуть, то на премії виділять 30%, а решта - стабільна частина окладу.

"Звичайно, це не буде вводитися під час воєнного стану. Це буде вводитися після, але разом з реформою системи державного управління через кілька років воно дасть нам більш проєвропейську державну службу, яка буде працювати вже в руслі якраз європейської інтеграції", - підкреслив Корнієнко.