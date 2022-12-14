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У Раді анонсували подальші перебудови в Кабміні

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Київ, Середа 14 грудня 2022 11:52
У Раді анонсували подальші перебудови в Кабміні Фото: перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Наталія Юрченко

У Кабміні продовжаться перебудови та трансформації. Проте поки невідомо, які саме міністерства будуть об'єднувати.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко.

Він пояснив, що процесом трансформації міністерств курує очільник Мінцифри Михайло Федоров. Таким чином уряд та парламент прагнуть зробити владу більш гнучкою, яка б відповідала вимогам часу.

"Це була велика оцінка міністерств, вони самі себе оцінювали, відповідали на багато питань, як вони бачать своє подальше реформування. Ми дійсно працюємо над тим, щоб, з одного боку, зменшити кількість державних службовців і зекономити бюджет", - сказав Корнієнко.

Він додав, що у майбутньому будуть нові перебудови у Кабміні, але він не уточнив, які саме.

"Ці процеси будуть продовжуватися. Які конкретно міністерства будуть укрупнятися з якими - зараз я не скажу. Ця інформація ще пропрацьовується. Перший пробний варіант уже є. Зараз будемо всі разом досліджувати, як це працює, наскільки це ефективно тощо", - заявив віце-спікер Ради.

Корнієнко також зазначив, що парламент вніс законопроект про зміну систему оплати праці державних службовців. Він пояснив, що зараз 70% оплати держслужбовців - це премії. Якщо законопроект приймуть, то на премії виділять 30%, а решта - стабільна частина окладу.

"Звичайно, це не буде вводитися під час воєнного стану. Це буде вводитися після, але разом з реформою системи державного управління через кілька років воно дасть нам більш проєвропейську державну службу, яка буде працювати вже в руслі якраз європейської інтеграції", - підкреслив Корнієнко.

Нагадаємо, Кабмін створив нове міністерство шляхом з'єднання Міністерства інфраструктури та Міністерства розвитку громад та територій в Україні. Його очолює Олександр Кубраков, якого призначили на посаду віце-прем’єр-міністра.

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