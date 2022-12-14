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В Раде анонсировали дальнейшие перестановки в Кабмине

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Киев, Среда 14 декабря 2022 11:52
В Раде анонсировали дальнейшие перестановки в Кабмине Фото: первый вице-спикер парламента Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

В Кабмине продолжатся перестановки и трансформации. Однако пока неизвестно, какие министерства будут объединять.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко.

Он объяснил, что процессом трансформации министерств курирует глава Минцифры Михаил Федоров. Таким образом правительство и парламент стремятся сделать власть более гибкой, отвечающей требованиям времени.

"Это была большая оценка министерств, они сами себя оценивали, отвечали на многие вопросы, как они видят свое дальнейшее реформирование. Мы действительно работаем над тем, чтобы, с одной стороны, снизить количество государственных служащих и сэкономить бюджет", - сказал Корниенко.

Он добавил, что в будущем будут новые перестройки в Кабмине, но он не уточнил какие именно.

"Эти процессы будут продолжаться. Какие конкретно министерства будут укрупняться с которыми - сейчас я не скажу. Эта информация еще прорабатывается. Первый пробный вариант уже есть. Сейчас будем все вместе исследовать, как это работает, насколько это эффективно и т.д.", - заявил вице- спикер Рады.

Корниенко также отметил, что парламент внес законопроект об изменении системы оплаты труда государственных служащих. Он объяснил, что сейчас 70% оплаты госслужащих - это премии. Если законопроект примут, то на премии выделят 30%, а остальные - стабильная часть оклада.

"Конечно, это не будет вводиться во время военного положения. Это будет вводиться после, но вместе с реформой системы государственного управления через несколько лет оно даст нам более проевропейскую государственную службу, которая будет работать уже в русле европейской интеграции", - подчеркнул Корниенко.

Напомним, Кабмин создал новое министерство путем соединения Министерства инфраструктуры и Министерства развития общин и территорий в Украине. Его возглавляет Александр Кубраков, назначенный на должность вице-премьер-министра.

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