В Раде заявили о важности создания госсистемы оценки технологий здравоохранения

Фото: Ирина Сысоенко (УНИАН)

Внедрение данной системы оценки позволит получать полную информацию об экономической целесообразности применения исследуемой технологии

Заместитель главы комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ирина Сисоенко подчеркнула важность создания государственной системы оценки технологий здравоохранения (Health Technology Assessment - HTA, - ред.). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Рады.

В частности, комитет провел круглый стол по вопросам создания госсистемы оценки технологий здравоохранения.

"Заместитель главы комитета по вопросам здравоохранения Ирина Сисоенко подчеркнула важность создания государственной системы оценки технологий здравоохранения, поскольку в Украине, при постоянном недостаточном финансировании данной отрасли, распространенным является применение малоэффективных устаревших лекарственных средств, методов профилактики, диагностики и лечения или неоправданное использование дорогих технологий, неэффективное использование имеющейся ресурсной базы", - говорится в сообщении.

По словам нардепа, европейский и мировой опыт показывает, что для рационального и эффективного использования ресурсов здравоохранения необходимо использовать HTA.

Так, Health Technology Assessment отвечает на следующие основные вопросы: имеет ли данная технология доказательную клиническую базу; является ли эта технология эффективной (и насколько) существующей; какая экономическая эффективность данной технологии; какое влияние на бюджет плательщика будет иметь внедрение данной технологии, в том числе в перспективе на несколько лет.

Сисоенко подчеркнула, что сегодня в Украине Кабинет министров не утвердил никаких подзаконных актов, которые бы позволяли системно применять НТА. Не созданы действенные экспертные структуры, не сформирована экспертная среда, и не ведется просветительская и информационная кампания.

По словам замглавы комитета, внедрение системы оценки технологий здравоохранения позволит получать полную, достоверную и объективную информацию о клинической эффективности и экономической целесообразности применения исследуемой технологии (лекарственного средства, медицинского оборудования, стандартов оказания медицинской помощи, управленческого решения), а поэтому "эффективно использовать каждую копейку, выделяемую государством на эту отрасль, бороться с коррупцией".

Напомним, член комитета по вопросам здравоохранения, замглавы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко сообщил, что в государственном бюджете на 2019 год заложено такое финансирование программ в сфере здравоохранения, которое позволит запустить медицинскую реформу с 2020 года.

Как писало РБК-Украина ранее, премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что в Украине местные власти должны финансировать медицину из средств децентрализации.