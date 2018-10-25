У Раді заявили про важливість створення держсистеми оцінки технологій охорони здоров’я

Фото: Ірина Сисоєнко (УНІАН)

Впровадження даної системи оцінки дасть змогу отримувати повну інформацію щодо економічної доцільності застосовування досліджуваної технології

Заступник голови комітету Верховної ради з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко наголосила на важливості створення державної системи оцінки технологій охорони здоров’я (Health Technology Assessment - HTA, - ред.). Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Ради.

Зокрема, комітет провів круглий стіл з питань створення держсистеми оцінки технологій охорони здоров’я.

"Заступник голови комітету з питань охорони здоров’я Ірина Сисоєнко наголосила на важливості створення державної системи оцінки технологій охорони здоров’я, оскільки в Україні, при постійному недостатньому фінансуванні даної галузі, поширеним є застосування малоефективних застарілих лікарських засобів, методів профілактики, діагностики та лікування або невиправдане використання дорогих технологій, неефективне використання наявної ресурсної бази", - сказано у повідомленні.

За словами нардепа, європейський і світовий досвід вказує, що для раціонального та ефективного використання ресурсів охорони здоров’я необхідно використовувати HTA.

Так, Health Technology Assessment відповідає на такі основні питання: чи має дана технологія доказову клінічну базу; чи є ця технологія ефективнішою (і наскільки) за існуючу; яка економічна ефективність даної технології; який вплив на бюджет платника матиме впровадження даної технології, в тому числі в перспективі на кілька років.

Сисоєнко підкреслила, що сьогодні в Україні Кабінетом міністрів не затверджено жодних підзаконних актів, які б дозволяли системно застосовувати НТА. Не створено дієвих експертних структур, не сформовано експертне середовище, та не ведеться просвітницька та інформаційна кампанія.

За словами замголови комітету, впровадження системи оцінки технологій охорони здоров’я дасть змогу отримувати повну, достовірну та об’єктивну інформацію стосовно клінічної ефективності та економічної доцільності застосовування досліджуваної технології (лікарського засобу, медичного обладнання, стандартів надання медичної допомоги, управлінського рішення), а тому "ефективно використовувати кожну копійку, що виділяється державою на дану галузь, боротися з корупцією".

Нагадаємо, член комітету з питань охорони здоров'я, заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Сергій Березенко повідомив, що у державному бюджеті на 2019 рік закладено таке фінансування програм у сфері охорони здоров'я, яке дозволить запустити медичну реформу з 2020 року.

Як писало РБК-Україна раніше, прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що в Україні місцева влада повинна фінансувати медицину із засобів децентралізації.