В Раде заявили о религиозных преследованиях украинцев со стороны РФ

По словам Гопко, получение Томоса остановит политическое влияние РФ на верующих путем церкви

Глава парламентского комитета по иностранным делам Анна Гопко заявила о религиозных преследованиях украинских граждан в аннексированнном Россией Крыму и на Донбассе со стороны России. Об этом парламентарий сказала во время круглого стола по вопросам религиозных свобод под председательством посла Госдепартамента США Сэма Браунбэка, передает информационное управление Верховной рады.

Гопко, в частности, заявила о постоянных притеснениях Российской Федерацией свободы вероисповедания украинцев.

"Глава комитета по иностранным делам выступила с призывом к международному сообществу по усилению влияния на Россию с целью обеспечения соблюдения прав человека на временно оккупированном Россией Крыму и на Донбассе. Она отметила продолжение постоянных притеснений Россией свободы вероисповедания, религиозных преследований и систематического применения пыток против граждан", - говорится в сообщении.

Кроме того, нардеп подчеркнула критичность ситуации с политзаключенными Кремля. Она заявила о необходимости поддержки и решительных действий международных партнеров для освобождения заложников.

Кроме того, парламентарий рассказала о важности получения Томоса на автокефалию УПЦ.

"Это историческое решение - автокефалия для православной церкви - остановит вмешательства Москвы и ее политическое влияние на верующих через церковь", - добавила Гопко.

Напомним, как писало РБК-Украина со ссылкой на свои источники, синод Вселенского патриархата может принять решение о предоставлении Томоса о Единой поместной Украинской православной церкви на своей следующей сессии в конце августа.

Во время итоговой пресс-конференции 13 июля спикер ВР Андрей Парубий заявил, что Украина может получить Томос о создании Единой Украинской церкви летом-осенью.