У Раді заявили про релігійні переслідування українців з боку РФ

За словами Гопко, отримання Томосу зупинить політичний вплив РФ на віруючих через церкву

Голова парламентського комітету у закордонних справах Ганна Гопко заявила про релігійні переслідування українських громадян в анексованому Росією Криму та на Донбасі з боку Росії. Про це парламентар сказала під час круглого столу з питань релігійних свобод під головуванням посла Держдепартаменту США Сема Браунбека, передає інформаційне управління Верховної ради.

Гопко, зокрема, заявила про постійні утиски Російською Федераціє свободи віросповідань українців.

"Голова комітету у закордонних справах виступила з закликом до міжнародної спільноти щодо посилення впливу на Росію з метою забезпечення дотримання прав людини в тимчасово окупованому Росією Криму та на Донбасі. Вона наголосила на продовженні постійних утисків Росією свободи віросповідань, релігійних переслідувань та систематичного застосування тортур проти громадян", - сказано у повідомленні.

Крім того, нардеп підкреслила критичність ситуації з політв’язнями Кремля. Вона заявила про необхідність підтримки та рішучих дій міжнародних партнерів для звільнення заручників.

Крім того, парламентар розповіла про важливість отримання Томосу на автокефалію УПЦ.

"Це історичне рішення - автокефалія для православної церкви - зупинить втручання Москви та її політичний вплив на віруючих через церкву", - додала Гопко.

Нагадаємо, як писало РБК-Україна з посиланням на свої джерела, синод Вселенського патріархату може прийняти рішення про надання Томосу про Єдину помісну українську православну церкву на своїй наступній сесії у кінці серпня.

Під час підсумкової прес-конференції 13 липня спікер ВР Андрій Парубій заявив, що Україна може отримати Томос про створення Єдиної української церкви влітку-восени.