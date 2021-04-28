В Раде заявили о планах заменить одного министра

Заместитель главы Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что обсуждается вопрос замены одного из министров. Также планируют назначить министра энергетики.
Об этом Стефанчук заявил в интервью "Украинской правде".
Однако, он не назвал фамилию и специализацию министра, которого хотят заменить.
"Есть планы замены одного министра в правительстве. Больше сказать не могу", - отметил он.
Ранее источники РБК-Украина сообщали, что Рада планирует отправить в отставку министра здравоохранения Максима Степанова. Однако на этой неделе голосование не предвидится.
Кроме того, собеседник издания отметил, что кандидатура главного санитарного врача Виктора Ляшко на должность главы Минздрава не рассматривается.
Напомним, в марте спикер Рады Дмитрий Разумков говорил, что в ближайшее время вопрос отставки министра здравоохранения Максима Степанова рассматриваться не будет.
Также в Офисе президента сообщали, что не считают нужным отправлять в отставку министра здравоохранения Максима Степанова на фоне COVID-вакцинации.