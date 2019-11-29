В Раде заявили об ограничении независимости Антимонопольного комитета

В Верховной раде Украины заявили, что на сегодня наблюдаются ограничения независимости и специального статуса Антимонопольного комитета Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата ВР.

В частности, комитет Рады по вопросам экономического развития провел публичное обсуждение конкурентно-антимонопольной реформы.

Так, глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса комитета Людмила Буймистер подчеркнула, что в последние годы со стороны государства уделялось недостаточно внимания конкурентному законодательству и развитию конкуренции.

"Сегодня в конкурентном законодательстве есть много коллизий, конфликтов и шероховатостей, которые приводят к тому, что ни статус Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), ни его функционирование не имеют правовой определенности", - подчеркнула парламентарий.

"В частности, наблюдаются ограничения независимости и специального статуса АМКУ, есть неопределенность вокруг назначения председателя и государственных уполномоченных АМКУ", - указано в сообщении ВР.

Также Буймистер подчеркнула, что необеспечение должным образом принципа нейтральности в конкуренции между субъектами хозяйствования государственной и частной формы собственности, неэффективная система решения конкурентных споров в судах и несовершенство системы обжалований в сфере публичных закупок, по оценкам АМКУ, приводят к ежегодным потерям экономики Украины от конкурентных нарушений на уровне 20% ВВП.

Напомним, в Раде предлагают создать единый специализированный Высший суд по вопросам интеллектуальной собственности и экономической конкуренции.

Так, в феврале парламент поддержал во втором повторном чтении законопроект №6746 о защите экономической конкуренции. За него проголосовали 248 нардепов. Документ предусматривает внесение изменений в основные законы в сфере защиты экономической конкуренции и направлен на закрепление в этих законах прав лиц, участвующих в делах, рассматриваемых органами АМКУ, гарантий этих прав, а также механизмов реализации таких прав.

Как писало РБК-Украина, в начале ноября в Раде анонсировалось заслушивание отчета главы АМКУ по выполнению возложенных на него обязательств.