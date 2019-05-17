В Раде заявили о необходимости повышения зарплаты в ПФУ

В Верховной раде заявили о необходимости повышения заработной платы работникам Пенсионного фонда Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, 16 мая в комитете по вопросам социальной политики, занятости и пенсионного обеспечения рассмотрели состояние функционирования ПФУ.

В ходе заседания отмечалось, что вопрос о пересмотре и повышение размера зарплаты работникам ПФУ остается актуальным.

"Несмотря на повышение средней заработной платы работников органов Пенсионного фонда в течение 2017-2019 годов, остается актуальным вопрос о пересмотре и повышение размера заработной платы, особенно тех работников, которые непосредственно работают с гражданами и всеми посетителями, обращающихся за пенсионными услугами", - указано в сообщении.

Напомним, ПФУ 2 мая начал финансирование пенсий за май и жилищных субсидий за апрель. По данным фонда, уже перечислены первые 1,5 млрд гривен на пенсии и 122,2 млн гривен на монетизированные субсидии.

Как писало РБК-Украина ранее, фонд обнародовал данные по количеству пенсионеров и среднему размеру выплат на 1 апреля 2019 года. По данным фонда, по состоянию на 1 апреля 2019 года в Украине насчитывалось 11,4 млн пенсионеров. Средняя пенсия с начала года выросла на 253,38 грн до 2899,04 грн.

Добавим, Пенсионный фонд Украины с 1 марта провел автоматической перерасчет пенсий согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Из 10,2 млн пенсионеров, которым произведен перерасчет, размер пенсии повышен для 8 972 тыс. пенсионеров. Согласно постановлению Кабмина, для индексации используется коэффициент 1,17, но повышение не может быть менее 100 грн.