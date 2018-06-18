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В Раде завтра рассмотрят президентский законопроект о валюте

НовостиФинансы    18.06.2018 - 14:23
Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

Отмечается, что одно из ключевых преимуществ закона - ускорение валютной либерализации

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской деятельности завтра, 19 июня 2018 года, рассмотрит проект закона "О валюте" №8152, который сейчас ждет второе чтение. Об этом говорится в сообщении пресс-службы НБУ на странице в Facebook.

В частности, в пресс-службе напомнили, что 17 мая народные депутаты одобрили проект закона, разработанный Национальным банком, поддержанный бизнес кругами, банками, экспертным сообществом и международными организациями, и поданный в парламент президентом, за основу в первом чтении.

"Принятие закона во втором чтении позволит Украине впервые за времена независимости перейти к свободе проведения валютных операций по европейскому образцу и в то же время позволит сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность", - отмечают в пресс-службе ведомства.

Также отмечается, что одно из ключевых преимуществ законопроекта - "зеленый свет" для более быстрой валютной либерализации.

 

#Radavote4reforms Завтра, 19 июня 2018 года, комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой политики и банковской...

Опубликовано Национальный банк Украины 18 июня 2018 г.

 

"В случае его принятия, Национальный банк сможет существенно пересмотреть наиболее болезненные для населения и бизнеса элементы валютного регулирования. Например, относительно инвестирования за границу и внешнеэкономических операций. Кроме того, закон снимает административное бремя с бизнеса и банков и обеспечит более прозрачные, понятные и благоприятные условия для иностранных инвесторов", - отмечают в Нацбанке.

Отметим, сегодня, 18 июня, спикер парламента Андрей Парубий пообещал "сделать все, чтобы ВРУ смогла рассмотреть закон о валюте".

"Я конечно понимаю важность закона о валюте. Я сделаю все возможное, чтобы мы смогли его рассмотреть", - отметил Парубий во время согласительного совета.

Напомним, ранее первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, народный депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Михаил Довбенко заявлял, что президентский законопроект о валюте примут во втором чтении до конца этой сессии.

Комитет предоставит решение по отчету Кабмина на этой неделе Комитет просит ВР включить в повестку 2 законопроекта о растаможивании авто на еврономерах
Теги публикации: Верховная Рада, валюта, законопроект  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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