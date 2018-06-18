В Раді завтра розглянуть президентський законопроект про валюту

Зазначається, що одна з ключових переваг закону - пришвидшення валютної лібералізації

Комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності завтра, 19 червня 2018 року, розгляне проект закону "Про валюту" №8152, який наразі чекає на друге читання. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НБУ на сторінці у Facebook.

Зокрема, в прес-службі нагадали, що 17 травня народні депутати схвалили проект закону, розроблений Національним банком, підтриманий бізнес колами, банками, експертною спільнотою та міжнародними організаціями, та поданий до парламенту президентом, за основу у першому читанні.

"Прийняття закону у другому читанні дасть Україні змогу вперше за часи її незалежності перейти до свободи проведення валютних операцій за європейським зразком і водночас дозволить зберегти макроекономічну та фінансову стабільність", - відзначають у прес-службі відомства.

Також зазначається, що одна з ключових переваг законопроекту - "зелене світло" для більш швидкої валютної лібералізації.

#Radavote4reforms Завтра, 19 червня 2018 року, комітет Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської... Опубліковано Національний банк України 18 червня 2018 р.

"У разі його прийняття Національний банк зможе суттєво переглянути найбільш болючі для населення та бізнесу елементи валютного регулювання. Наприклад, щодо інвестування за кордон та зовнішньоекономічних операцій. Крім того, закон зніме адміністративний тягар з бізнесу і банків та забезпечить більш прозорі, зрозумілі й сприятливі умови для іноземних інвесторів", - відзначають у Нацбанку.

Зазначимо, сьогодні, 18 червня, спікер парламенту Андрій Парубій пообіцяв "зробити все, щоб ВРУ змогла розглянути закон про валюту".

"Я звичайно розумію важливість закону про валюту. Я зроблю все можливе, щоб ми змогли його розглянути", - зазначив Парубій під час погоджувальної ради.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови парламентського комітету з питань фінансової політики і банківської діяльності, народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенка" Михайло Довбенко заявляв, що президентський законопроект про валюту ухвалять у другому читанні до кінця цієї сесії.