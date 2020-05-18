В Раде заслушают объяснения Криклия по тендеру на питание в поездах "Интерсити", - нардеп

На заседание подкомитета железнодорожного транспорта комитета Верховной рады в понедельник, 18 мая, приглашен министр инфраструктуры Владислав Криклий, от которого нардепы заслушают объяснения о конкурсе "Укрзализныци" на выбор поставщика услуг питания для пассажиров "Интерсити". Об этом заявил нардеп Николай Величкович, передает РБК-Украина со ссылкой на УНН.

"По сути, что произошло, у меня кроме, мягко говоря, непонимания, комментариев нету. Хотелось бы услышать ответ министра, чтобы он предоставил объяснения, как так могло произойти, что компания, не имеющая опыта в обслуживании, которая оказывала кейтеринговые услуги фирме своего же владельца была допущена (к участию в аукционе УЖСК - ред.). А об этом пишут СМИ. Ну, вот как так странно? Вызывает сомнения. И мы изучим этот вопрос детально", - сказал Величкович.

Напомним, 14 мая был объявлен победитель тендера на обеспечение питания пассажиров поездов "Интерсити" и "Интерсити+", которой стала компания "Гринед", не имеющая опыта в предоставлении такого рода услуг.

По данным издания, в конкурсе участвовали также такие компании, как WOG, Socar и "дочка" австрийской компании "До Енд Ко" с опытом обслуживания пассажиров австрийской железной дороги.

Ранее "Гринед" связывали с победителями тендеров аэропорта "Борисполь", которые проходили во времена работы там Вячеслава Горбатко. Сейчас Горбатко возглавляет Управление ресурсного обеспечения "Украинской железнодорожной скоростной компании" (УЗСК) и входил в состав конкурсной комиссии по питанию в "Интерсити".