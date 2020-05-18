У Раді заслухають пояснення Криклія щодо тендеру на харчування у поїздах "Інтерсіті", - нардеп

На засідання підкомітету залізничного транспорту комітету Верховної ради у понеділок, 18 травня, запрошено міністра інфраструктури Владислава Криклія, від якого нардепи заслухають пояснення про конкурс "Укрзалізниці" на вибір постачальника послуг харчування для пасажирів "Інтерсіті". Про це заявив нардеп Микола Величкович, передає РБК-Україна з посиланням на УНН.

"По суті того, що відбулося, у мене крім, м’яко кажучи, нерозуміння, коментарів нема. Хотілося б почути відповідь міністра, щоб він надав пояснення, як так могло статися, що компанія, яка не має досвіду в обслуговуванні, яка надавала кейтерингові послуги фірмі свого ж власника була допущена (до участі в аукціоні - ред.). Ну, от як так дивно? Викликає сумніви. І ми вивчимо це питання детально", - сказав Величкович.

Нагадаємо, 14 травня було оголошено переможця тендера на забезпечення харчування пасажирів потягів "Інтерсіті" та "Інтерсіті+", якою стала компанія "Гринед", яка не має досвіду в наданні такого роду послуг.

За даними видання, в конкурсі брали участь також такі компанії, як WOG, Socar і "дочка" австрійської компанії "До Енд Ко" з досвідом обслуговування пасажирів австрійської залізниці.

Раніше "Гринед" пов'язували з переможцями тендерів аеропорту "Бориспіль", які проходили в часи роботи там В'ячеслава Горбатко. Зараз Горбатко очолює Управління ресурсного забезпечення "Української залізничної швидкісної компанії" (УЗСК) і входив до складу конкурсної комісії по харчуванню в "Інтерсіті".