В Раде заслушают Князева и Трубу по убийству ребенка полицейскими

Фото: Кирилл Тлявов (из открытых источников)

На заседание комитета должны прибыть Сергей Князев и Роман Труба

Руководителей Национальной полиции и Государственного бюро расследований по поводу убийства 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова полицейскими в Переяславе-Хмельницком заслушает комитет Верховной рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал первый заместитель главы комитета Игорь Мосийчук.

По его словам, заседание состоится в среду в 15:00.

"Вчера я как первый заместитель лично позвонил главе комитета Андрею Кожемякину. Он дал поручение секретарю комитета пригласить на завтрашнее заседание руководство Национальной полиции и ГБР, чтобы заслушать по этому вопросу", - заявил Мосийчук.

Также секретарь Временной следственной комиссии по делу об убийстве Екатерины Гандзюк Елена Сотник заявила, что в Раде должны отчитываться руководители всех правоохранительных структур.

"В отношении обоих полицейских была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Это результат исключительно того, что общество возмутилось. Ведь еще позавчера прокуратура собиралась втихаря собрать судебное заседание и выбрать домашний арест этим полицейским. Именно потому, что есть покрытие системой своих и сокрытие преступления, здесь должен отчитываться председатель ГБР об убийстве малолетнего ребенка и по факту сокрытия преступления", - заявила Сотник.

Мосийчук отметил, что на комитет должны прибыть глава Нацполиции Сергей Князев, председатель ГБР Роман Труба. Также на комитете ожидают и.о. главы управления Нацполиции в Киевской области Дмитрия Ценова.

"Ситуация неоднозначная. На самом деле полиция сама задержала полицейских и собрала доказательства. А ГБР прибыло уже на утро. Сначала в ЕРДР была внесена статья 121 УК, которая предусматривает реальное наказание. Та часть статьи предусматривала от 5 до 7 лет лишения. У меня вопрос к Роману Трубе, с какой стати переквалифицировали на менее тяжкую статью", - добавил нардеп.

Напомним, суд арестовал двух полицейских, подозреваемых в убийстве 5-летнего мальчика.

Как писало РБК-Украина ранее, инцидент произошел 1 июня. Нетрезвые правоохранители в Переяслав-Хмельницком решили пострелять по металлическим банкам. В результате стрельбы они попали в 5-летнего ребенка, который в это время играл на детской площадке. 3 июня мальчик скончался в больнице.

После смерти мальчика в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, более сотни активистов собралась под зданием Министерства внутренних дел с требованием наказать виновных в смерти ребенка.