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Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве ребенка

Новости » Происшествия    04.06.2019 - 12:00
Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве ребенка
Фото: Владимир Петровец (РБК-Украина)

Владимира Петровца арестовали без возможности внесения залога

Второго подозреваемого в убийстве 5-летнего мальчика Владимира Петровца суд взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что в отношении первого подозреваемого была избрана аналогичная мера пресечения.

РБК-Украина писало, что до начала судебного заседания двум полицейским были изменены подозрения в связи со смертью мальчика. Теперь их подозревают по двум статьям: в грубом нарушении общественного порядка, совершенном с применением огнестрельного оружия, совершенном группой лиц (ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины) и в умышленном убийстве малолетнего ребенка, совершенном группой лиц ( п. п. 2, 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщалось, происшествие произошло 1 июня. Нетрезвые правоохранители в Переяслав-Хмельницком решили пострелять по металлическим банкам. В результате стрельбы они попали в 5-летнего мальчика, который в это время играл на детской площадке. 3 июня мальчик скончался в больнице.

После смерти мальчика в Киеве вечером в понедельник, 3 июня, более сотни активистов собралась под зданием Министерства внутренних дел с требованием наказать виновных в смерти 5-летнего мальчика.

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