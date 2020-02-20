В Раде заслушали отчет НАПК о перезагрузке органа

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

В НАПК рассказали о планах дальнейшей работы

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики заслушал председателя Национального агентства по предотвращению коррупции о ходе перезагрузки органа и ходе выполнения законодательства по обличителям коррупции. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, на заседании комитета 19 февраля глава Нацагентства Александр Новиков доложил о ходе перезагрузки органа и выполнении полномочий при осуществлении сотрудничества с лицами - обличителями и принятии мер по их правовой и иной защите.

"За первый месяц работы удалось провести первый этап перезагрузки НАПК, возобновить сотрудничество с международными организациями, работающими в сфере предотвращения коррупции, а также утвердить и частично реализовать план преобразования НАПК из бюрократического и неработающего института в эффективный механизм предотвращения коррупции", - заявил глава ведомства.

Также был проведен аудит материалов проверок деклараций.

"Вчера и сегодня мной подписано 67 писем в НАБУ, ГБР, Национальную полицию о выявленных проверками скрытых активов на 867 миллионов гривен", - сказал Новиков.

Глава НАПК также проинформировал о планах дальнейшей работы агентства.

"Планируется максимально упростить процедуру электронного декларирования; создается отдельное подразделение, которое будет заниматься просветительской работой, продолжается работа над созданием реестра деклараций о финансовом состоянии политических партий, который должен быть запущен до 16 июля", - сказано в сообщении.

Напомним, в понедельник анонсировалось, что антикоррупционный комитет заслушает руководство НАПК.

Как писало РБК-Украина, 18 октября закон авторства президента Владимира Зеленского, которым отменяется государственное финансирование политических партий, проигравших на парламентских выборах, вступил в силу.

В целом же документ дает старт перезапуску деятельности Национального агентства по предотвращению коррупции. В нем прописано изменение формы управления НАПК с коллегиальной на единоличную. Так, главу агентства будет назначать на должность Кабинет министров в соответствии с представлением конкурсной комиссии по результатам открытого конкурсного отбора.