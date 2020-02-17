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Антикоррупционный комитет заслушает руководство НАПК по перезагрузке органа

Новости » Политика     17.02.2020 - 10:45
Антикоррупционный комитет заслушает руководство НАПК по перезагрузке органа
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заседание комитета состоится 19 февраля

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики 19 февраля в 14:30 заслушает руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о ходе перезагрузки органа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня заседаний комитетов, опубликованную на сайте парламента.

Также руководство органа должно рассказать о сотрудничестве с обличителями коррупции.

"О заслушивании руководства Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции о ходе перезагрузки органа и выполнения полномочий при осуществлении сотрудничества с лицами-обличителями и принятии мер по их правовой и иной защите", - говорится в сообщении.

Кроме того, члены комитета обсудят выполнение норм действующего законодательства по формированию комиссии внешнего контроля для проведения ежегодной независимой оценки (аудита) эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины.

Напомним, Национальное агентство по предотвращению коррупции не проводит проверку декларации президента Украины Владимира Зеленского.

Как писало РБК-Украина ранее, НАПК распределило средства государственного финансирования уставной деятельности 5 политических партий на 2020 год.

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