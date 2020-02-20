У Раді заслухали звіт НАЗК щодо перезавантаження органу

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

У НАЗК розповіли про плани подальшої роботи

Комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики заслухав голову Національного агентства з питань запобігання корупції про перебіг перезавантаження органу та хід виконання законодавства щодо викривачів корупції. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату ВР.

Так, на засіданні комітету 19 лютого голова Нацагентства Олександр Новіков доповів про перебіг перезавантаження органу та виконання повноважень при здійсненні співпраці із особами - викривачами і вжиття заходів щодо їх правового та іншого захисту.

"За перший місяць роботи вдалося провести перший етап перезавантаження НАЗК, відновити співпрацю з міжнародними організаціями, які працюють у сфері запобігання корупції, а також затвердити і частково реалізувати план перетворення НАЗК з бюрократичної і непрацюючої інституції на ефективний механізм запобігання корупції", - заявив очільник відомства.

Також було проведено аудит матеріалів перевірок декларацій.

"Вчора і сьогодні мною підписано 67 листів на НАБУ, ДБР, Національну поліцію щодо виявлених перевірками прихованих активів на 867 мільйонів гривень", - сказав Новіков.

Глава НАЗК також поінформував про плани подальшої роботи агентства.

"Планується максимально спростити процедуру електронного декларування; створюється окремий підрозділ, який буде займатися просвітницькою роботою; триває робота над створенням реєстру декларацій про фінансовий стан політичних партій, який має бути запущений до 16 липня", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, у понеділок анонсувалося, що антикорупційний комітет заслухає керівництво НАЗК.

Як писало РБК-Україна, 18 жовтня закон авторства президента Володимира Зеленського, яким скасовується державне фінансування політичних партій, що програли на парламентських виборах, набув чинності.

У цілому ж документ дає старт перезапуску діяльності Національного агентства щодо запобігання корупції. У ньому прописано зміна форми управління НАЗК з колегіальної на одноосібну. Так, главу агентства призначатиме на посаду Кабінет міністрів відповідно до подання конкурсної комісії за результатами відкритого конкурсного відбору.