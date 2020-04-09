В Раде заслушали НАПК по запуску реестра политических публичных финансов

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Реестр должен быть готов до 16 июля, но финансирование на него в бюджете-2020 не предусмотрено

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики заслушал руководство Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по поводу подготовки к запуску реестр политических публичных финансов. Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Так, во вторник, 7 апреля, состоялось первое заседание комитета в режиме видеоконференции, в котором приняли участие 15 парламентариев.

"Народные депутаты в режиме видеоконференции заслушали председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова, который рассказал о подготовке к запуску реестра политических публичных финансов. Реестр должен быть готов до 16 июля текущего года и отражать отчетность о финансировании политических партий", - указано в сообщении.

Новиков отметил, что сейчас финансовые отчеты политических партий подаются в бумажном виде и являются очень громоздкими, на них тратится большое количество бумаги. Так, 16 января 2020 года вступил в силу закон о предотвращении противодействия политической коррупции, который предусматривает создание в течение шести месяцев реестра политических публичных финансов.

"Главным риском реализации данной нормы закона является то, что в бюджете на текущий год не предусмотрено ни одной гривны на создание реестра электронной отчетности политических партий", - обратил внимание глава ведомства.

По его словам, сейчас вопрос финансирования создания реестра решается путем взаимодействия с международными партнерами.

Глава НАПК добавил, что работа ведется по трем направлениям: проводится конкурс по разработке программного обеспечения для реестра, на который подали документы пять участников; есть договоренности по закупке серверов для реестра; решается вопрос кибербезопасности.

"Он выразил надежду, что реестр будет запущен вовремя, в июле, и НАПК не придется обращаться к Верховную раде Украины о продлении сроков, а к концу года будет создан инструмент для контроля со стороны партий", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, ранее анонсировалось, что на заседании профильного комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики планируется заслушать представителей Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как писало РБК-Украина, комитет также рассмотрел проект закона авторства президента Владимира Зеленского №3196 о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ.