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Антикоррупционный комитет заслушает НАПК по созданию реестра политических финансов

Новости » Политика     07.04.2020 - 13:57
Антикоррупционный комитет заслушает НАПК по созданию реестра политических финансов
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Заслушивание должно произойти во вторник, 7 апреля

На заседании профильного комитета Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики планируется заслушать представителей Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня комитета.

Заседание будет проходить в режиме видеоконференции.

"О заслушивании руководства Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции по запуску реестра политических финансов и других актуальных вопросов", - говорится в сообщении.

Напомним, комитет во вторник, 7 апреля, также рассмотрит проект закона авторства президента Владимира Зеленского №3196 о внесении изменений в закон "О Службе безопасности Украины" об усовершенствовании организационно-правовых основ деятельности СБУ.

Как писало РБК-Украина, антикоррупционный комитет рассмотрит и законопроект №2328 об основаниях отсутствия народного депутата на заседании ВР.

Отметим, закон о внесении изменений в ЗУ "О комитетах Верховной Рады Украины" по поводу проведения заседаний комитетов в режиме видеоконференции в четверг, 2 апреля, вступил в силу. Так 1 апреля закон подписал глава государства Владимир Зеленский. Позже стало известно о публикации документа в "Голосе Украины".

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