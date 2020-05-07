У Раді заслухали МОЗ щодо закупівлі захисних костюмів для лікарів

Ілюстративне фото (Віталій Носач/РБК-Україна)

Наразі коронавірусом заразилися 2,5 тисячі лікарів

Комітет парламенту з питань антикорупційної політики заслухав інформацію Міністерства охорони здоров’я щодо додержання відомством законодавства при закупівлі захисних костюмів для лікарів, зокрема щодо можливого завищення ціни. Про це повідомляє інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Зокрема, заступник міністра охорони здоров’я Світлана Шаталова заявила, що 20 березня уряд виділив 35 мільйонів гривень для міністерства на закупівлю засобів захисту в умовах пандемії коронавірусу. МОЗ визначилось із потребою закупівлі комбінезонів із біологічним захистом. ДП "Медичні закупівлі України" був оголошений і проведений тендер без погодження технічних умов закупівлі.

У результаті МОЗ самостійно закупило захисні костюми із залученням фахівців для узгодження технічних умов за стандартом 1426.

Замміністра зазначила, що направила відповідні заяви до правоохоронних органів стосовно закупки, проведеної ДП "Медичні закупівлі України".

Шаталова підкреслила, що МОЗ виявило, що в регіонах закуповувались абсолютно непридатні костюми з марлі і бязі, які не відповідають вимогам.

"Наразі 2,5 тисячі лікарів захворіло і, в тому числі, через "ілюзію захисту", - підкреслила урядовець.

"Міністерство направило запити в регіони щодо виділених сум на закупівлі засобів захисту та того, що саме було закуплено і зараз підбиває підсумки... Шаталова поінформувала, що МОЗ закупило понад 71 тисячу захисних костюмів, оснащених додатково бахілами, в українських виробників за ціною близько 500 гривень і вони мають надійти до кінця тижня", - вказано у повідомленні.

Своєю чергою генеральний директор ДП Арсен Жумаділов наголосив, що підприємство діє на підставі доручень МОЗ і керуючись законодавством України.

За його словами, підприємство повністю виконало всі вимоги, які містились у дорученні міністерства, а застосування стандарту є добровільним. Окрім того, МОЗ не ставило додаткові вимоги щодо параметрів закупки.

Нагадаємо, раніше Шаталова заявила, що закупівлі костюмів спецзахисту для лікарів розслідуватимуть правоохоронці.

Як писало РБК-Україна, станом на кінець квітня в Україні понад 20% від загальної кількості захворілих коронавірусом є лікарями.

Зазначимо також, Міністерство охорони здоров'я потрапило у скандал через закупівлю захисних костюмів для українських медиків. У відомстві вирішили купити костюми біозахисту в Китаї, які стоять у два рази дорожче українських, адже вони нібито не відповідають стандартам. Однак лабораторії, щоб перевірити китайські костюми на відповідність, в Україні немає.