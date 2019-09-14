В Раде зарегистрирован закон о столице

В Верховную раду Украины внесли законопроект о внесении изменений в закон "О столице Украины - городе-герое Киеве". Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так, законопроект был внесен 13 сентября под номером 2143. На данный момент текст проекта отсутствует на сайте ВР. Последний этап прохождения документа - передан на рассмотрение руководства.

Напомним, источник во фракции "Слуга народа" сообщал РБК-Украина, что голосование за законопроект "О столице" может состояться в Верховной раде до 8 декабря.

По его словам, за подготовку документа отвечают народные депутаты от "Слуги народа" Дмитрий Гурин и Виталий Безгин, которые входят в профильный комитет по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Как писало РБК-Украина ранее, заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил о планах обновить закон "О столице". По его словам, ведется работа над тем, чтобы Киеву было возвращено самоуправление. Нардеп также пообещал, что к обсуждению нового законопроекта будет активно привлекаться общественность.