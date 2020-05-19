В Раде зарегистрировали законопроект "Про интерпелляцию"

В Верховую раду Украины внесли законопроект "Про интерпелляцию". Документ зарегистрирован в понедельник, 18 мая.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Как указано на ресурсе, законопроект было получен и передан на рассмотрение руководству. Авторами документа является группа депутатов, среди них председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия и председатель Верховной рады Дмитрий Разумков.

Самого текста документа на сайте парламента пока нет.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что принятие этого документа даст парламенту право поставить вопрос про ответственность того или иного министра. Законопроект позволяет комитету или 45 народных депутатам инициировать процедуру по проверке министра.

Неудовлетворительность работой министра сейчас не позволяет Раде его увольнять. Однако после принятия законопроекта "Про интерпелляцию" парламент сможет принимать такое решение. Премьер-министр должен будет после этого внести представление на увольнение министра.

Решение об увольнении глав МВД и МИД после этой длительной процедуры будет принимать президент.