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В Раде зарегистрировали законопроект о легализации криптовалют

Новости » Финансы     18.11.2019 - 13:58
В Раде зарегистрировали законопроект о легализации криптовалют
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Законопроект предлагает урегулировать налогообложение в сфере криптовалют

В Верховной раде Украины зарегистрировали законопроект о легализации криптовалют. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство цифровой трансформации.

Сообщается, что законопроект предлагает внести изменения в Налоговый кодекс и другие законы относительно налогообложения операций с криптоактивамы. Проект разработан блокчейн-сообществом, межфракционным депутатским объединением Рады Blockchain4Ukraine, Офисом эффективного регулирования BRDO и командой Министерства цифровой трансформации.

Главное в законопроекте:

  1. Определены термины - "виртуальный актив", "криптоактив", "операция с криптоактивами", "распределенный реестр", "токен" и "токен-актив";
  2. Определены особенности налогообложения:
  • 5% - ставка налога на доходы физических лиц для инвестиционной прибыли от продажи криптоактивов сроком на 5 лет;
  • инвестиционная прибыль от операций с криптоактивами рассчитывается как положительная разница между доходом, полученным налогоплательщиком от продажи криптоактиву, и его стоимостью, которая определяется из суммы документально подтвержденных расходов на приобретение такого криптоактива и / или на создание такого криптоактива;
  • операции по продаже криптоактивов не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость.

Напомним, ранее Министерство цифровой трансформации предлагало наработать компромиссный вариант налогообложения в сфере криптовалют.

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