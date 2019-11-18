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У Раді зареєстрували законопроект про легалізацію криптовалют

Новини » Фінанси     18.11.2019 - 13:58
У Раді зареєстрували законопроект про легалізацію криптовалют
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Законопроект пропонує врегулювати оподаткування у сфері криптовалют

У Верховній раді України зареєстрували законопроект про легалізацію криптовалют. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство цифрової трансформації.

Повідомляється, що законопроект пропонує внести зміни до Податкового кодексу та інших законів щодо оподаткування операцій з криптоактивами. Проект розроблено блокчейн-спільнотою, міжфракційним депутатським об'єднанням Ради Blockchain4Ukraine, Офісом ефективного регулювання BRDO і командою Міністерства цифровий трансформації.

Головне в законопроекті:

  1. Визначено терміни - "віртуальний актив", "криптоактив", "операція з криптоактивами", "розподілений реєстр", "токен" і "токен-актив";
  2. Визначено особливості оподаткування:
  • 5% - ставка податку на доходи фізичних осіб для інвестиційного прибутку від продажу криптоактивів терміном на 5 років;
  • інвестиційний прибуток від операцій з криптоактивами розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу криптоактиву, та його вартістю, що визначається із суми документально підтверджених витрат на придбання такого криптоактива та / або на створення такого криптоактива;
  • операції з продажу криптоактивів не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість.

Нагадаємо, раніше Міністерство цифрової трансформації пропонувало напрацювати компромісний варіант оподаткування у сфері криптовалют.

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