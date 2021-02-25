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В Раде зарегистрировали закон о борьбе с коллаборантами

Новина українською → Киев, Четверг 25 февраля 2021 17:51
В Раде зарегистрировали закон о борьбе с коллаборантами Фото: во время обсуждения проекта (пресс-служба)
Автор: РБК-Украина

Верховная рада рассмотрит проект закона о борьбе с коллаборационистами. Его было разработано по инициативе "Национального корпуса", действующих нардепов и общественности.

Об этом заявил руководитель штаба "Нацкорпуса" Максим Жорин.

"Мы в прошлом году дважды приносили законопроект в Офис Президента, не получили никакой реакции и позже создали рабочую группу из действующих проукраинских народных депутатов, представителей общественности, юристов и ветеранов. Благодаря этой рабочей группе мы смогли доработать этот законопроект и официально зарегистрировать его в ВР ", - рассказал Жорин.

По словам Жорина, законопроект направлен на осуждение и наказание лиц, причастных к сотрудничеству с врагом - от Медведчука до тех, кто "... агитировал за Россию или, например, сдавал координаты наших войск".

По его мнению, санкций, наложенных на Медведчука и его окружения, - недостаточно. "Именно благодаря этому законопроекту мы реально сможем привлечь к ответственности всех тех негодяев, которые сотрудничали или сотрудничают с врагом", - сказал Жорин.

Напомним, в Кабмине подготовили законопроект "О государственной политике переходного периода", в котором Россия официально называется агрессором.

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