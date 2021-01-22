Кабмин предлагает законопроект, в котором Россия называется агрессором

Фото: Алексей Резников (facebook.com)

Кабинет министров подготовил законопроект, в котором укажет Россию как государство-агрессор в отношении Украины из-за оккупации Крыма и Донбасса. До сих пор это прописано только в одном законе.

Об этом журналистам рассказал вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

Он отметил, что в законопроекте "О государственной политике переходного периода" используются одинаковые принципы признания России агрессором в отношении оккупации как Крыма, так и ОРДЛО.

"Мы предлагаем в этом законе откровенно сказать, что Россия - государство-агрессор по отношению к оккупированному Крыму, Севастополю и отдельным районам Донбасса. Это четко, ясно, тогда можно использовать все правовые последствия. Мы объединяем принципы и правила для оккупированного Крыма и оккупированных ОРДЛО", - сказал Резников.

По словам министра, единственным украинским законом, где Россия указана как государство-агрессор является закон о кинематографии.

Ранее Резников заявил, что в законе о переходном правосудии, которое может быть задействовано при деоккупации Крыма и районов Донбасса, не будет слова "коллаборант". Такая терминология не будет использоваться.

РБК-Украина в материале "Амнистия не для всех: каким будет переходное правосудие на Донбассе и в Крыму" писало, что рассматривается вариант того, что люди, которые сотрудничали с оккупационным режимом, какое-то время не смогут занимать должности в органах государственной и местной власти.