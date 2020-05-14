В Раде зарегистрировали два постановления об отмене закона о банках

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

До рассмотрения проектов подписание заблокировано для Разумкова

В Верховной раде Украины зарегистрировали два проекта постановлений, которые блокируют подписание антиколомойского закона о банках. Об этом свидетельствуют данные на сайте парламента.

Так, до рассмотрения постановлений в сессионном зале подписание закона заблокировано для главы парламента Дмитрия Разумкова и соответственно для президента Владимира Зеленского.

В частности, на сайте ВР зарегистрированы 2 проекта постановлений №№2571-д-П - 2571-д-П1 "Об отмене результатов голосования Верховной рады Украины от 13.05.2020 года о принятии во втором чтении и в целом проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности". Авторы документов - внефракционный Антон Поляков и нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Дубинский.

Напомним, в Окружной административный суд Киева подали иск с требованием признать незаконность принятия антиколомойского закона о банках.

Как писало РБК-Украина, 13 мая парламент окончательно одобрил закон о банковских услугах. После чего внефракционный нардеп Антон Поляков заявил, что внес в ВР проект постановления об отмене данного закона. Однако изначально постановление отсутствовало на сайте Рады.

При этом источники РБК-Украина сообщили, что нардепы могут разблокировать подписание законопроекта о банках в следующий вторник, 19 мая.

Автор: Юлия Струк