Рада ужесточила ответственность за нарушение пожарной безопасности в лесах

Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Закон устанавливает штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах

Верховная рада Украины приняла за основу и в целом законопроект №1149 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях (об усилении ответственности за нарушение пожарной безопасности в лесах), передает корреспондент РБК-Украина.

Изначально проект закона нардепы приняли за основу, отдав за него 352 голоса. Но потом он был принят в целом, за что проголосовали 322 парламентария.

Отметим, нардепы одобрили документ без обсуждения.

Штрафы за нарушение требований пожарной безопасности в лесах

Согласно закону, нарушение требований пожарной безопасности в лесах влечет наложение штрафа на граждан от 25 до 50 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 50 до 100 таких минимумов.

При этом уничтожение или повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, а также нарушение требований пожарной безопасности в лесах, повлекшее возникновение лесного пожара или распространению его на значительной площади, влекут за собой наложение штрафа на граждан от 50 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от 60 до 120 таких минимумов.

Напомним, Рада одобрила за основу в первом чтении законопроект №2379 о внесении изменений в Лесной кодекс Украины по поводу проведения национальной инвентаризации лесов. За проект закона проголосовали 374 нардепа.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце ноября 2019 года закон о запрете вырубки леса на склонах Карпат вступил в силу.