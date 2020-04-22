У Раді заблокували підписання закону щодо пожежної безпеки в лісах

Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Закон встановлює штрафи за порушення вимог пожежної безпеки в лісах

У Верховній раді України заблокували підписання законопроекту №1149 "Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за порушення пожежної безпеки в лісах). Про це свідчить інформація на сайті Верховної ради.

Зокрема, в середу, 22 квітня, в парламенті зареєстрували проект постанови №1149-П "Про скасування рішення Верховної ради про прийняття в цілому як закону проекту ЗУ "Про внесення змін до Кодексу про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за порушення вимог пожежної безпеки в лісах". До розгляду цієї постанови підписання закону заблоковане для спікера ВР Дмитра Разумкова.

Автор постанови - голова комітету з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський. Текст документа поки відсутній на сайті парламенту.

Нагадаємо, на початку лютого Рада прийняла за основу і в цілому законопроект №1149. Спочатку проект закону нардепи прийняли за основу, віддавши за нього 352 голоси. Але потім він був прийнятий у цілому, за що проголосували 322 парламентарії.

Як писало РБК-Україна, закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою збереження навколишнього середовища (щодо посилення відповідальності за дії, спрямовані на забруднення атмосферного повітря і знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу) 17 квітня набув чинності.