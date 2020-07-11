В Раде выступают против запрета импорта электроэнергии на уровне закона

Фото: Андрей Герус (РБК-Украина)

Сейчас необходимости импорта электроэнергии нет

Председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики Андрей Герус выступил против запрета импорта электроэнергии на уровне закона. Такой запрет может поставить страну в тяжелое положение.

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова с Савиком Шустером" на канале "Украина".

"Если вдруг у нас зимой мороз, месяц держится мороз 20 градусов. И вдруг происходит, не дай бог, какая-то авария. И нам для того, чтобы у украинцев был свет, нужно импортировать электроэнергию, например, с той же самой Беларуси. Почему нам оставлять украинцев без света? Потому что у нас такой закон принят? А законы менять очень трудно", - заявил Герус

Председатель энергетического комитета отметил, что сегодня импорт не происходит. Но запрет импорта на законодательном уровне может поставить страну в тяжелую ситуацию, когда необходимость импорта появится.

"Но из-за закона ставить под угрозу всю страну - это, конечно, неправильно, и никакие наши соседи такие решения не принимают. Должны быть оперативные решения тех органов, которые могут принимать решения и быстро менять решения", - добавил нардеп.

Заместитель председателя Офиса президента Юлия Ковалив в свою очередь отметила в эфире программы, что сейчас в Украине не происходит импорт электроэнергии из РФ или Беларуси

"Так было принято. У нас импорта электроэнергии больше нет. Ни из РФ, ни из Беларуси", - заявила Ковалив.

Ранее Герус вынес на голосование комитета законопроект, которым предлагается восстановить ранее запрещенный импорт электроэнергии из стран СНГ, в частности России.