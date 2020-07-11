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В Раді виступають проти заборони імпорту електроенергії на рівні закону

Київ, Субота 11 липня 2020 01:00
В Раді виступають проти заборони імпорту електроенергії на рівні закону
Фото: Андрій Герус (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Светлевская

Наразі необхідності імпорту електроенергії немає

Голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус виступив проти заборони імпорту електроенергії на рівні закону. Така заборона може поставити країну у важке становище.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова з Савіком Шустером" на каналі "Україна".

"Якщо раптом у нас взимку мороз, місяць тримається мороз 20 градусів. І раптом відбувається, не дай бог, якась аварія. І нам для того, щоб у українців був світло, потрібно імпортувати електроенергію, наприклад, з тією ж самою Білорусі. Чому нам залишати українців без світла? Тому що у нас такий закон прийнятий? А закони міняти дуже важко", - заявив Герус

Голова енергетичного комітету наголосив, що сьогодні імпорт не відбувається. Але заборона імпорту на законодавчому рівні може поставити країну у важку ситуацію, коли необхідність імпорту з’явиться.

"Але через закон ставити під загрозу всю країну - це, звичайно, неправильно, і ніякі наші сусіди такі рішення не приймають. Повинні бути оперативні рішення тих органів, які можуть приймати рішення і швидко змінювати рішення", - додав нардеп

Заступник голови Офісу президента Юлія Ковалів в свою чергу зазначила на ефірі програми, що наразі в Україні не відбувається імпорт електроенергії з РФ чи Білорусі

"Так що було прийнято. У нас імпорту електроенергії більше немає. Ані з РФ, ані з Білорусі", - заявила Ковалів.

Раніше Герус виніс на голосування комітету законопроект, яким пропонується відновити раніше заборонений імпорт електроенергії з країн СНД, зокрема Росії.

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