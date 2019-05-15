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В Раде выразили предостережения по постановлениям об инаугурации Зеленского


Предостережения выразили по трем проектам постановлений

Некоторые из зарегистрированных постановлений об определении даты проведения инаугурации президента Владимира Зеленского имеют отдельные оговорки, которые будут изложены в заключении комитета. Об этом заявил первый замглавы комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной рады Павел Пинзеник, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, речь идет о трех проектах постановлений.

"Что касается постановления авторства народного депутата Сергея Каплина. 10270-3. Здесь есть один нюанс. Он связан с содержанием постановления. Каплин предлагает проведение торжественного заседания в два этапа. Закон такого не предусматривает. Тем более, закон не предусматривает принятие присяги два раза. Предлагаю выразить это в заключении нашего комитета", - заявил Пинзеник.

Также постановление за авторством депутата Куренного №10270-6 предусматривает проведение инаугурации в день пленарного заседания парламента.

"Это возможно, но это требует решения о единоразовом изменении календарного плана. Технически никаких сложностей в этом нет. То же самое предостережение касается постановления, внесенного народными депутатами Тетеруком и Березой. Также есть накладка на календарный план. Вопрос технический, но требует освещения в заключении комитета", - добавил он.

По словам нардепа, все другие проекты постановлений соответствуют требованиям закона о регламенте Верховной рады.

"Что можно сказать по поводу этих постановлений. Все 7 проектов постановлений соответствуют требованиям регламента по их оформлению. Предлагаю констатировать это в заключении. Кроме того, частью 1 статьи 164 предусмотрено, что торжественное заседание проходит в течение 30 дней со дня объявления результатов выборов ЦИК. Все постановления соответствуют этому требованию", - заявил Пинзеник.

Парламентарий отметил, что постановления по вопросу инаугурации будут рассматриваться по процедуре первого чтения.

"Постановления отклоняются или принимаются в целом. Соответственно, мы можем обратить на это внимание, в заключении предложить именно такой путь решения вопроса в Верховной раде", - добавил он.

Напомним, комитет ВР по вопросам регламента принял решение по поводу постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. В частности, комитет рекомендует парламентариям определиться с датой инаугурации путем голосования в сессионном зале ВР.

Как писало РБК-Украина ранее, глава парламента Андрей Парубий сообщил, что нардепы в четверг, 16 мая, рассмотрят проекты постановлений о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского. Рассмотрение состоится в ходе утреннего пленарного заседания ВР после голосования за проект закона о Государственном бюро расследований.

Отметим, постановления о дате инаугурации могут вносить в Верховную раду Украины до 17 мая. По состоянию на 15 мая было внесено 8 проектов, один из них был отозван. Так, на данный момент Раде предлагают следующие даты инаугурации Зеленского: 17, 19, 20, 26 и 28 мая.

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