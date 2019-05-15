У Раді висловили застереження щодо постанов про інавгурацію Зеленського

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Застереження висловили щодо трьох проектів постанов

Деякі з зареєстрованих постанов щодо визначення дати проведення інавгурації президента Володимира Зеленського мають окремі застереження, які будуть викладені у висновку комітету. Про це заявив перший замголови комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної ради Павло Пинзеник, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, йдеться про три проекти постанов.

"Що стосується постанови за авторством народного депутата Сергія Капліна. 10270-3. Тут є один нюанс. Він пов'язаний зі змістом постанови. Каплін пропонує проведення урочистого засідання у два етапи. Закон такого не передбачає. Тим більше, закон не передбачає складання присяги два рази. Пропоную висловити це у висновку нашого комітету", - заявив Пинзеник.

Також постанова за авторством депутата Курінного №10270-6 передбачає проведення інавгурації у день пленарного засідання парламенту.

"Це можливо, але це потребує рішення про одноразову зміну календарного плану. Технічно ніяких складнощів у цьому немає. Те ж саме застереження стосується постанови, внесеної народними депутатами Тетеруком та Березою. Також є накладка на календарний план. Питання технічне, але потребує висвітлення у висновку комітету", - додав він.

За словами нардепа, всі інші проекти постанов відповідають вимогам закону про регламент Верховної ради.

"Що можна сказати з приводу цих постанов. Усі 7 проектів постанов відповідають вимогам регламенту щодо їх оформлення. Пропоную констатувати це у висновку. Окрім того, частиною 1 статті 164 передбачено, що урочисте засідання відбувається протягом 30 днів з дня оголошення результатів виборів ЦВК. Усі постанови відповідають цій вимозі", - заявив Пинзеник.

Парламентар зазначив, що постанови з питання інавгурації будуть розглядатися за процедурою першого читання.

"Постанови відхиляються або приймаються у цілому. Відповідно, ми можемо звернути на це увагу, у висновку запропонувати саме такий шлях вирішення питання у Верховній раді", - додав він.

Нагадаємо, комітет ВР з питань регламенту прийняв рішення з приводу постанов про дату інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Зокрема, комітет рекомендує парламентарям визначитися з датою інавгурації шляхом голосування у сесійній залі ВР.

Як писало РБК-Україна раніше, глава парламенту Андрій Парубій повідомив, що нардепи в четвер, 16 травня, розглянуть проекти постанов про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Розгляд відбудеться у ході ранкового пленарного засідання ВР після голосування за проект закону про Державне бюро розслідувань.

Відзначимо, постанови про дату інавгурації можуть вносити до Верховної ради України до 17 травня. Станом на 15 травня було внесено 8 проектів, один з них був відкликаний. Так, на даний момент Раді пропонують наступні дати інавгурації Зеленського: 17, 19, 20, 26 і 28 травня.