В Раде не видят оснований для введения чрезвычайного положения, - Разумков

В Верховной Раде не видят оснований для введения чрезвычайного положения из-за угрозы распространения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом заявил глава Верховной рады Дмитрий Разумков в эфире одного из телеканалов, передает корреспондент РБК-Украина.

Спикер также заявил, что вопрос введения ЧП не был принят на заседании СНБО.

"Я думаю, что сегодня оснований для введения чрезвычайного положения нет. Будем делать все, чтобы такие основания и не появились", - заявил Разумков.

Напомним, в Украине 17 марта будет полностью ограничено авиасообщение из-за нового типа коронавируса COVID-19. Разумков отметил, что после 17 марта гражданам Украины придется возвращаться в Украину автотранспортным путем.

"Что касается пассажирского сообщения, с 17 марта с 00:00 часов оно будет полностью ограничено. Полностью пассажирские авиасообщения. Если мы говорим о сухопутном и морском - то наши граждане будут иметь возможность вернуться в наше государство", - заявил Разумков.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения заявила, что Европа стала эпицентром пандемии коронавируса. В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии в Китае.

Как сообщало РБК-Украина, Разумков не исключил, что Рада проведет несколько внеочередных заседаний. По его словам, на следующей неделе будет известно о внеочередных заседаниях, на которых будут приниматься законопроекты необходимые для обеспечения работы различных учреждений.